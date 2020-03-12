Onyekuru, Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Onyekuru'nun ilk yapılan kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı.

Haber; Sabah
Onyekuru, Beşiktaş maçında oynayacak mı?
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12 Mart 2020 09:15
Galatasaray'ın dünkü idmanında Henry Onyekuru yürekleri ağza getirdi. Sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hisseden Onyekuru, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Nijeryalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onyekuru, Beşiktaş derbisinde büyük olasılıkla sahada olacak.

Öte yandan ikinci Galatasaray döneminde ligde oynadığı 6 lig maçında 8 net gol pozisyonuna girip bunların 7'sini değerlendiremeyen Onyekuru'ya özel idmanlar hazırlandı.

7 FIRSAT KAÇIRDI

Analiz ekibi, Onyekuru'nun Kasımpaşa (2), Malatya (2), Fenerbahçe (2), Gençlerbirliği ve Sivasspor (1) maçlarında kaçırdığı pozisyonlara benzer şut imkânlarını idman sahasında oluşturdu. Yıldız oyuncu, Falcao ve Andone ile birlikte bu pozisyonlarda bitiricilik idmanları yapıyor

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