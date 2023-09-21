Onana: "Benim yüzümden kaybettik!"

Manchester United file bekçisi Andre Onana, Bayern Münih karşısında kendisinin hataları ve kötü oyunu nedeniyle takımının kaybettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Onana: 'Benim yüzümden kaybettik!'
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21 Eylül 2023 01:57
Manchester United forması giyen Andre Onana, Bayern Münih karşısındaki 4-3'lük mağlubiyetin ardından konuştu.

Karşılaşmada hatalı bir gol yiyen Onana, "Bu basit bir şey değil. Maça çok iyi başladık ancak benim hatamdan sonra oyunun kontrolünü kaybettik. Bu bizim ve benim için zor bir durum. Bundan ders çıkarmalı ve daha güçlü olmalıyım." dedi.

Manchester United'a geldiğinden bu yana performansıyla eleştirilen Kamerunlu eldiven, "Kanıtlamam gereken çok şey var. Manchester United'daki başlangıcım istediğim kadar iyi değildi. Bu benim en kötü maçlarımdan biriydi." diye konuştu.

Takımdaki kötü gidişata da değinen Onana, "Bizim için zor bir dönem ama birlikte olmalı ve çok çalışmalıyız" sözlerini sarf etti.

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