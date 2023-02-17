Ömür: "Onları bir nebze sevindirdiysek ne mutlu"

Abdülkadir Ömür, Basel'i mağlup ettikleri maç sonu duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ömür: 'Onları bir nebze sevindirdiysek ne mutlu'
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17 Şubat 2023 00:10
Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Abdülkadir Ömür, Basel galibiyeti sonrası konuştu.

Maçı depremzedelerimiz için kazandıklarını belirten Ömür, "

Belki de şu zamana kadarki futbolculuk kariyerimizin en duygulu maçına çıktık. Bizim için hazırlanmak da kolay olmadı. Televizyondan izleyebildik yaşananları sadece, çok üzüldük. Maddi manevinin dışında onlar için yapabildiklerimiz sadece dua etmekti. Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalanlara sabır ve şifa diliyorum. Çok hüzünlüyüz. Onları bir nebze sevindirdiysek ne mutlu bize. Bizim tek sevincimiz bu olabilir

" açıklamasını yaptı.

Her renkten takım taraftarının maçı izlemeye gelmesinin öneminden bahseden Ömür, "

Fenerlisi Galatasaraylısı, 4 büyüklerin başkanları da buradaydı. Futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gördük. Türk insanı istediği zaman tek vücut olabiliyor. Birbirimize sarılalım, bu durumlardan da çıkabileceğimize can-ı gönülden inanıyorum. Çok güçlü bir ülkeyiz, elimizden ne geliyorsa bundan sonra da vermeye hazırız.

" diyerek açıklamalarını tamamladı. 

 
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