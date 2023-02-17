Ömür: 'Onları bir nebze sevindirdiysek ne mutlu'

Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Abdülkadir Ömür, Basel galibiyeti sonrası konuştu.
Maçı depremzedelerimiz için kazandıklarını belirten Ömür, "
Her renkten takım taraftarının maçı izlemeye gelmesinin öneminden bahseden Ömür, "
Maçı depremzedelerimiz için kazandıklarını belirten Ömür, "
Belki de şu zamana kadarki futbolculuk kariyerimizin en duygulu maçına çıktık. Bizim için hazırlanmak da kolay olmadı. Televizyondan izleyebildik yaşananları sadece, çok üzüldük. Maddi manevinin dışında onlar için yapabildiklerimiz sadece dua etmekti. Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalanlara sabır ve şifa diliyorum. Çok hüzünlüyüz. Onları bir nebze sevindirdiysek ne mutlu bize. Bizim tek sevincimiz bu olabilir" açıklamasını yaptı.
Her renkten takım taraftarının maçı izlemeye gelmesinin öneminden bahseden Ömür, "