THY EuroLeague'in 18. haftasında Olympiakos deplasmanda Olimpia Milano'yu 84-83 mağlup etti.



Bu sonuçla Olympiakos, ligdeki 18. maçında 12. kez sahadan galip ayrıldı. Georgios Bartzokas'ın takımı, gelecek hafta Zalgiris deplasmanında sahne alacak.



Ligdeki 18. maçında 9. yenilgisini alan Olimpia Milano ise ASVEL ile kozlarını paylaşacak.



Milano'da Nikola Mirotic 16 sayı, 3 ribaunt; Shavon Shields 15 sayı, 3 ribaunt, 3 asist; Leandro Bolmaro 14 sayı, 6 asist; Fabien Causeur 8 sayı, 2 asist ile oynadı.



Olympiakos'ta ise Sasha Vezenkov 21 sayı, 4 ribaunt; Evan Fournier 18 sayı, 7 asist; Alec Peters 14 sayı, 1 ribaunt; Moustapha Fall 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ile mücadele etti.



