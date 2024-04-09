Olympiakos - Fenerbahçe maçı hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı hakemi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos - Fenerbahçe maçı hakemi açıklandı!
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09 Nisan 2024 11:20
Son güncelleme 09 Nisan 2024 11:24
Fenerbahçe'nin Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Bekim Zoqaj yapacak.

Mücadelenin VAR hakemliği görevinde ise Alman hakem Bastian Dankert olacak. AVAR olarak İsviçreli Lionel Tschudi görev alacak.

Olympiakos ile Fenerbahçe, ilk maçı 11 Nisan saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

TÜRK TAKIMLARI KAYBETMEDİ

35 yaşındaki genç hakem Sandro Scharer'in yönettiği maçlarda temsilcilerimiz kaybetmedi. İsviçreli hakemin yönettiği 4 maçta Türk takımları, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moscow
Galatasaray 1-1 St. Johnstone
Sivasspor 2-0 Karabağ
Wolfsberger 0-3 Başakşehir FK

 

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