Olivier Kemen: 'İyi mücadele ettik'

Başakşehir forması giyen Olivier Kemen, Galatasaray karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.



Kemen, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hatalardan 2 gol yedik. Bundan sonra bu hataları minimuma indirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Başakşehir'e adaptasyonuyla ilgili de konuşan Kemen, "Sahada göründüğünü düşünüyorum, elimden geleni yaptım zaten. Kayserispor'dan da tanıdığım bir ekipti çalıştığım. Uzun vadede çok iyi işler yaparız umarım." sözlerini sarf etti.



