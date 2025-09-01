Ole Gunnar Solskjaer sessiz sedasız gitti

Beşiktaş'taki görevine son verilen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye'den ayrıldı.

01 Eylül 2025 08:34
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Ole Gunnar Solskjaer sessiz sedasız gitti
Beşiktaş'taki teknik direktörlük serüveni kısa süren Ole Gunnar Solskjaer, sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul'a geldiğinde büyük bir kalabalığın karşıladığı Norveçli teknik adamı uğurlamak için hiçbir Beşiktaş yöneticisinin havaalanına gitmediği gözlendi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın başında 29 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
