Okay'ın stili, Şenol Güneş'e uymadı

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Okay Yokuşlu, bir türlü dikiş tutturamıyor.
Okay, ligde oynanan Kayserispor mücadelesi ve pazartesi akşamı gerçekleşen Gaziantep FK maçındaki görüntüsüyle vasatı aşamadı.
Sadece 46 dakika oyunda kalabilen 30 yaşındaki oyuncu, 34. dakikada da sarı kart gördü.
Teknik direktör Şenol Güneş'in oyun stiline uymayan Okay, savunmaya ve hücuma da bir türlü katkı sağlayamadı.
Okay, ligde oynanan Kayserispor mücadelesi ve pazartesi akşamı gerçekleşen Gaziantep FK maçındaki görüntüsüyle vasatı aşamadı.
Sadece 46 dakika oyunda kalabilen 30 yaşındaki oyuncu, 34. dakikada da sarı kart gördü.
Teknik direktör Şenol Güneş'in oyun stiline uymayan Okay, savunmaya ve hücuma da bir türlü katkı sağlayamadı.