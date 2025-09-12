12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Okan Buruk'tan Singo kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında Wilfried Singo'yu stoperde oynatmayı planlıyor.

12 Eylül 2025 10:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Singo kararı!




Süper Lig'de cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçını düşünüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçında savunma hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü, Alman ekibine karşı savunmanın ortasında Wilfried Singo ile birlikte Davinson Sanchez'e forma vermeyi planlıyor.

Singo'nun Eintracht Frankfurt karşısında forma giymesi durumunda, Davinson Sanchez sol stoperde oynayacak ve Abdülkerim Bardakcı kulübeye geçecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
