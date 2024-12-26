Okan Buruk'tan Icardi yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam, sakatlığından sonra ameliyat olan Mauro Icardi'nin son durumu için de konuştu.
51 yaşındaki teknik direktör, "Icardi çok önemli etkiledi, olmaması bizim için ve taraftarımız için boşluk. İvmeyi yukarı çeken oyunculardan biri Icardi. Takım içinde, sahada ve antrenmanda Icardi'yi özlüyoruz." diye konuştu.
Okan Buruk, "Mauro Icardi'nin iyileşmesi için bir süreç. Yener Hoca'nın öngörüsü, yeni sezona hazırlanması. Haziran başı altıncı ayını tamamlıyor. 6-8 aylık bir süre veriyorlar, her şey yolunda giderse. Süreci görmek gerekiyor. Lisans askıya alma düşüncemiz yok. Ancak, tabii yabancı sayısı ne olacak, Avrupa'da sayı ne olacak karar vermek gerekiyor. En doğrusu doktorun raporu doğrultusunda karar vermek gerekiyor. Şu an dondurma düşüncemiz yok ama doktorun tam olarak haziran mı, temmuz mu, ağustos mu dönecek raporu önemli. Şu an öyle bir düşüncemiz yok ama kadro yapılanmamız ve doktor raporu önemli." dedi.
Başarılı teknik adam, sakatlığından sonra ameliyat olan Mauro Icardi'nin son durumu için de konuştu.
51 yaşındaki teknik direktör, "Icardi çok önemli etkiledi, olmaması bizim için ve taraftarımız için boşluk. İvmeyi yukarı çeken oyunculardan biri Icardi. Takım içinde, sahada ve antrenmanda Icardi'yi özlüyoruz." diye konuştu.
Okan Buruk, "Mauro Icardi'nin iyileşmesi için bir süreç. Yener Hoca'nın öngörüsü, yeni sezona hazırlanması. Haziran başı altıncı ayını tamamlıyor. 6-8 aylık bir süre veriyorlar, her şey yolunda giderse. Süreci görmek gerekiyor. Lisans askıya alma düşüncemiz yok. Ancak, tabii yabancı sayısı ne olacak, Avrupa'da sayı ne olacak karar vermek gerekiyor. En doğrusu doktorun raporu doğrultusunda karar vermek gerekiyor. Şu an dondurma düşüncemiz yok ama doktorun tam olarak haziran mı, temmuz mu, ağustos mu dönecek raporu önemli. Şu an öyle bir düşüncemiz yok ama kadro yapılanmamız ve doktor raporu önemli." dedi.