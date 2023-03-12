Okan Buruk'tan Icardi ve Zaniolo açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Genç teknik adam, Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi'nin gelecekleri için gelen soru karşısında, "Zaniolo zaten bizim oyuncumuz. Icardi'nin de önümüzdeki sezon bizimle kalmasını isterim. Icardi burada çok mutlu. İnşallah bizle birlikte devam eder. İnşallah şampiyon oluruz ve seneye de birlikte devam ederiz." şeklinde cevap verdi.



Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservisle kadroya katılan Nicolo Zaniolo ise Galatasaray'la çıktığı ilk resmi maçta fileleri sarsmıştı.



