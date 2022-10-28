Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Ligde son 3 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi kadrosuyla başladı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Metehan Baltacı yer aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlanan Kazımcan Karataş'tan Fatih Karagümrük müsabakasında yararlanamadı. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Dubois, Emin Bayram ve Emre Taşdemir'i sahaya sürdü.



