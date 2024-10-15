Okan Buruk, Mourinho'nun gözdesini istiyor!

Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Lazar Samardzic ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Okan Buruk, Mourinho'nun gözdesini istiyor!
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15 Ekim 2024 10:44
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Diğer yandan ocakta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jose Mourinho'nun gözdesini kadroya katmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında yönetime ismini verdiği ancak transferi gerçekleşmeyen Lazar Samardzic'in peşine düştü.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Udinese'den Atalanta'ya kiralık giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yeniden devreye girme ihtimaline karşı Sırp yıldız transferinde bir an önce aksiyon almak istiyor.

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