Okan Buruk, kulübeye dönüyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılarda Avrupa'daki iki maçlık cezası sona eren Okan Buruk, yeniden kulübedeki yerini alabilecek.
Başarılı teknik adam, cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçlarını tribünden takip etmek zorunda kalmıştı.
Sarı-kırmızılılarda Avrupa'daki iki maçlık cezası sona eren Okan Buruk, yeniden kulübedeki yerini alabilecek.
Başarılı teknik adam, cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçlarını tribünden takip etmek zorunda kalmıştı.