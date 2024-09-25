Okan Buruk, kulübeye dönüyor

Avrupa'daki 2 maçlık cezası biten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçında kulübedeki yerini alabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, kulübeye dönüyor
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25 Eylül 2024 08:54
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda Avrupa'daki iki maçlık cezası sona eren Okan Buruk, yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Başarılı teknik adam, cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçlarını tribünden takip etmek zorunda kalmıştı.

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