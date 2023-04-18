Okan Buruk ile Ersun Yanal'ın düellosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 6 kez rakip oldu.



Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Yanal ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başındaydı.



Bu karşılaşmalarda Ersun Yanal'ın takımları 3, Okan Buruk'un ekipleri de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Aslan'ın hocası Buruk, bu akşamki mücadelede Yanal'la galibiyet sayılarını eşitlemeye çalışacak.



Ersun Yanal: "Canımız çok yandı"



Zorlu mücadeleye yönelik konuşan Ersun Yanal, "Şampiyonluk yarışındaki adaylardan bir tanesiyle oynayacağız. Takımın mental olarak bu maça hazırlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kendi sahamızda bunu yapabilen bir takımız. Antalyaspor yenilgisi canımızı fazlasıyla yakan bir maç oldu. Toparlanıp iyi mücadele eden, puan ve puanlar almak için oynayan bir takım olarak sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Okan Buruk: "Kayıpsız dönmeliyiz"



Okan Buruk ise Konyaspor yenilgisi ile bitip Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan serinin devam etmesini istiyor. Başarılı çalıştırıcı, "En yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Rakiplerin ne yaptığına bakmıyoruz, çünkü kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Alanyaspor bu ligin güçlü takımlarından biri ve Ersun Yanal hoca da tecrübesiyle kazanmak isteyecektir. Ama evimize kayıpsız dönmek istiyoruz" diye konuştu.





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