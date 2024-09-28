Okan Buruk: "Hata istemiyorum!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi öğrencilerini uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Hata istemiyorum!'
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28 Eylül 2024 09:57
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa sınavı öncesinde takıma son uyarılarını yaptı.

Tecrübeli hoca, Fenerbahçe ve PAOK maçındaki zaferlerin unutulması gerektiğini, tek odağın Kasımpaşa maçı olduğunu söyledi.

Okan Buruk, "Güzel bir seri yakaladık, bunu devam ettirebiliriz. Derbiyi ve PAOK maçını iyi bir futbolla kazandık. Geçmişe bağlı kalmayalım. Tek düşüncemiz Kasımpaşa'yı mağlup etmek. Bu mücadelede hata istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların da rehavete girmeden Kasımpaşa maçına konsantre olduğu öğrenildi.

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