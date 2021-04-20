Nwakaeme'nin gözü Galatasaray derbisinde

Trabzonspor'da Nwakaeme, Galatasaray derbisinde ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Nwakaeme'nin gözü Galatasaray derbisinde
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20 Nisan 2021 11:18
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig'de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a bileniyor.

Nijeryalı yıldız, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı'nın en önemli hücum kozlarından biri olacak. 



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