Nwakaeme'nin gözü Galatasaray derbisinde

8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig'de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a bileniyor.
Nijeryalı yıldız, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı'nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.
Nijeryalı yıldız, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı'nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.