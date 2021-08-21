Nwakaeme, Karsdorp'u 12 çalımla perişan etti

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, Hollandalı rakibi Karsdorp'u tam 12 kez geçti. Jose Mourinho, öğrencisinin peş peşe yediği çalımlar nedeniyle kenarda çıldırdı.

, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme, Karsdorp'u 12 çalımla perişan etti
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21 Ağustos 2021 15:19
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Anthony Nwakaeme, Roma karşısında tam anlamıyla fırtına gibi esti. Nijeryalı yıldız, karşısında oynayan İtalyan ekibinin sağ beki Rick Karsdorp'u adeta perişan etti.

Nwakaeme, Hollandalı oyuncuya çalım üstüne çalım attı. Jose Mourinho kenarda adeta çıldırdı. Portekizli çalıştırıcı, sık sık 26 yaşındaki savunmacıya uyarılarda bulundu.

90 dakikanın sonunda Trabzon'un tecrübeli yıldızı, Karsdorp'u tam 12 kez geçmiş oldu. Nwakaeme, rakibine karşı rekor sayıda çalım atsa da son vuruşlardaki başarısızlığı nedeniyle skor üretemedi.

Tecrübeli oyuncu, Roma kalesini tam 6 kez yokladı. Bunların 5'inde çerçeveyi bulmasına rağmen kaleci Rui Patricio'yu geçemedi. Buna rağmen İtalyan basınına göre Nwakaeme, Zaniolo ile birlikte maçın yıldızı olmayı başardı.


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