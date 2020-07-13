Nuri Şahin'in olası iki adresi: Fenerbahçe ya da Amerika

Nuri Şahin'in Werder Bremen ile 2 yıl süren sözleşmesi sona erdi. Werder Bremen'da başarılı bir dönem geçiremeyen Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye ya da Amerika kulüplerinden birisine transfer olması bekleniyor.



Gelecek kararı merak edilen emekli milli oyuncu için, emeklilik seçeneği de masada. Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann buna ihtimal vermeyerek, Nuri Şahin için; "Emekli olmaz. Bence Nuri oynamaya devam edecektir." dedi.



Emekli Milli futbolcu, 2018 yılında Werder Bremen'e transfer oldu ve 36 Bundesliga maçında forma giyerek, takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



FENERBAHÇE İLE ANILIYOR



Son dönemde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Werder Bremen sportif direktörü Nuri Şahin'in kontratı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.



Frank Baumann yaptığı açıklamada; "Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Gelecek sezon yaşanabilecekler bir çok etkene bağlı. Sözleşme uzatma olasılığı konusunda daha ayrıntılı konuşmayacağımızı anlamanızı rica ediyorum." dedi.



Frank Baumann ayrıca; "Geleceği nasıl gördüğümüz hakkında, bir ön görüşme yaptık ama henüz bir şey kararlaştırılmadı." dedi.



