Novak, Trabzonspor'a resmen veda etti

Filip Novak, Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı.Trabzonspor'da 2 sezon forma giyen Filip Novak, Fenerbahçe ile anılıyor.İşte Novak'ın veda mesajı;"Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler. #arkadireknovak"