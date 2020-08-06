Novak, Trabzonspor'a resmen veda etti

Sol bek oyuncusu Filip Novak Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı.

Novak, Trabzonspor'a resmen veda etti
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06 Ağustos 2020 18:31
Filip Novak, Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı. 

Trabzonspor'da 2 sezon forma giyen Filip Novak, Fenerbahçe ile anılıyor. 

İşte Novak'ın veda mesajı; 

"Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler. #arkadireknovak"




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