Nottingham'ın Aurier pişmanlığı!

GALATASARAY HABERLERİ: Nottingham Forest'ın taraftarları, Serge Aurier'in Galatasaray ile anlaşmasının ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

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Nottingham'ın Aurier pişmanlığı!
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04 Şubat 2024 14:12
İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın taraftarları, Serge Aurier'in Galatasaray ile anlaşmasının ardından sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Taraftarlar, "Pişman olacağız. Neden hep iyi oyuncularımızı satıyoruz?" ifadelerine yer verdi.

Aurier için Nottingham'a 100 bin euro ödenecek. Futbolcu ise 600 bin euro garanti ücret ile 150 bin euro da imza ücreti alacak.  

 
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