Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti

Geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında oynayan Michael Ojo, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Kızılyıldız Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren genç basketbolcunun, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da idman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, "Takımımızda iki sezon yer alan Ojo'nun beklenmedik vefatı hepimizi derinden sarstı. Kendisiyle ilk günden itibaren kurduğumuz dostane ilişkilerimiz sona eren sözleşmenin ardından da aynı şekilde devam etti." ifadelerine yer verildi.



THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız forması ile yer alan Nijeryalı pivot Ojo, sona eren sözleşmesinin ardından herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı.



Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen Ojo'nun cenaze töreninin nerede yapılacağı ile ilgili bilgi verilmedi.



