Nihat Kahveci tepki gösterdi: '4-5 maç ceza verilmesi lazım'

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Nihat Kahveci maçta yaşananları değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Nihat Kahveci tepki gösterdi: '4-5 maç ceza verilmesi lazım'
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23 Eylül 2024 10:28
Son güncelleme 23 Eylül 2024 10:32
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası Kontraspor'da Nihat Kahveci açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'a övgülerde bulunan Nihat Kahveci, "Arda Turan'ın Eyüpspor'da oynattığı oyun tarzı gerçekten hoşuma gitti. Bizde meşhur bir laf vardır ya 'otobüs çekmek'. Öyle bir durum yoktu. Eyüpspor'un kaliteli oyuncuları var. Büyük takımlar görmüş oyuncuları vardı." dedi.

PENALTI KARARLARI

Nihat Kahveci, hakem Zorbay Küçük'ün penaltı kararlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı;

Mert Günok, kaydın risk aldın. Thiam da akıllı davrandı. Bence penaltı. Tayfur Bingöl'ün de Semih Kılıçsoy'a yaptığı penaltı. İki karar da doğru. Zorbay Küçük, bundan sonra atandığında evden de yönetebilir. VAR'dan ben de izleyip veririm. Gözünün önünde ya! Penaltı pozisyonunu çıkarıyorum Mert Günok, maçın en iyi oyuncularından biri.

'4-5 MAÇ CEZA VERİLMELİ'

Rafa Silva'ya yapılan faullerle ilgili Kahveci, "Şimdi oyunculara faul yapılır ama kötü niyet oldu mu 4-5 maç ceza verilmesi lazım. Rafa Silva, geldiğinden beri fark yaratan bir oyuncu. Aman Silva'ya dokunmayın demiyorum. Ama kasti faullerde bu tarz oyuncuları korumak lazım. Hakemlerin bu oyunculara karşı yapılan müdahalelerde daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün yapılan hareket sarı kart, doğru. Silva, sakatlansa belki Beşiktaş yarıştan kopacak." ifadelerini kullandı. 

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