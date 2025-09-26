Nick Calathes: 'Saras Jasikevicius, Fenerbahçe'de çok değişti'

Nick Calathes, Euro Insiders'a verdiği röportajda Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius hakkında açıklamalarda bulundu.Deneyimli oyun kurucu, Saras'ın koçluk tarzının Fenerbahçe günlerinde çok değiştiğini söyledi."Barcelona günlerinde, ilk ya da ikinci yılında, oyunu çok fazla kontrol etmek istediğini düşünüyorum.Ama o dönemde çok iyi oyunculardan kurulu bir kadromuz vardı. Daha serbest oynayabilir, oyunun akışına bırakabilirdik. Onun da aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğini bilmiyorum ama Fenerbahçe'de tamamen değiştiğini düşünüyorum. Özellikle de geçen yıl daha yakından gördükten sonra… Belki de Zalgiris'teki sistem yüzünden daha fazla kontrol etme ihtiyacı hissetmişti.Tabii Barcelona'da da çok başarılıydık, bu yüzden o yaklaşımının bir şeyi kötüleştirdiğini söylemek doğru olmaz. Ama yine de o dönemde biraz daha özgür oynamamıza izin verebilirdi gibi geliyor.Barcelona'da onunla hiçbir sorunum olmadı. İnsanlar kavga ettiğimizi söylüyordu. Ben de ona mesaj atıp 'Ne oluyor, millet niye böyle söylüyor' diyordum. Ama hiçbir sorun yaşamadık, tartışmamız bile olmadı. Ve hala çok iyi arkadaşız. O, şimdiye kadar çalıştığım en zeki koçlardan biri.Gerçekten de oyun bilgisi, hücum setleri… Bunların hepsinde elit. Onunla çalışan herkes bunu söyler. Ama çok da talepkardır. Bu da günün sonunda saygı duyduğun bir şey, çünkü başka bir takıma gittiğinde ortalık darmadağınsa, kontrol eden, talepkar bir koç istersin.Mirotic ile de bunu konuşmuştuk. Barcelona'daki takımlarımız o kadar iyiydi ki, oyuna yaklaşımı çok "normal"di."