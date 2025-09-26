26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Nick Calathes: "Saras Jasikevicius, Fenerbahçe'de çok değişti"

Nick Calathes, Euro Insiders'a verdiği röportajda Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Eylül 2025 16:21
Haber: Eurohoops
Nick Calathes: 'Saras Jasikevicius, Fenerbahçe'de çok değişti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nick Calathes, Euro Insiders'a verdiği röportajda Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius hakkında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyun kurucu, Saras'ın koçluk tarzının Fenerbahçe günlerinde çok değiştiğini söyledi.

"Barcelona günlerinde, ilk ya da ikinci yılında, oyunu çok fazla kontrol etmek istediğini düşünüyorum.


Ama o dönemde çok iyi oyunculardan kurulu bir kadromuz vardı. Daha serbest oynayabilir, oyunun akışına bırakabilirdik. Onun da aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğini bilmiyorum ama Fenerbahçe'de tamamen değiştiğini düşünüyorum. Özellikle de geçen yıl daha yakından gördükten sonra… Belki de Zalgiris'teki sistem yüzünden daha fazla kontrol etme ihtiyacı hissetmişti.

Tabii Barcelona'da da çok başarılıydık, bu yüzden o yaklaşımının bir şeyi kötüleştirdiğini söylemek doğru olmaz. Ama yine de o dönemde biraz daha özgür oynamamıza izin verebilirdi gibi geliyor.

Barcelona'da onunla hiçbir sorunum olmadı. İnsanlar kavga ettiğimizi söylüyordu. Ben de ona mesaj atıp 'Ne oluyor, millet niye böyle söylüyor' diyordum. Ama hiçbir sorun yaşamadık, tartışmamız bile olmadı. Ve hala çok iyi arkadaşız. O, şimdiye kadar çalıştığım en zeki koçlardan biri.

Gerçekten de oyun bilgisi, hücum setleri… Bunların hepsinde elit. Onunla çalışan herkes bunu söyler. Ama çok da talepkardır. Bu da günün sonunda saygı duyduğun bir şey, çünkü başka bir takıma gittiğinde ortalık darmadağınsa, kontrol eden, talepkar bir koç istersin.

Mirotic ile de bunu konuşmuştuk. Barcelona'daki takımlarımız o kadar iyiydi ki, oyuna yaklaşımı çok "normal"di."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.