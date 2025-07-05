

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon yaşadığı omuz sakatlığı yüzünden sadece 8 maça çıkabilen Giorgio Scalvini, takımına gol ve asist katkısında bulunamadı

Newcastle United, bu yaz için transfer listesine Giorgio Scalvini'yi ekledi.Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, Giorgio Scalvini'yi kadrosuna katmak istiyor.Ancak Atalanta'nın genç stopeir için başka kulüpler de devrede ve transfer yarışı oldukça çekişmeli geçiyor.Newcastle United, Scalvini'nin transferi için Atalanta ile ilk temasları gerçekleştirdi.