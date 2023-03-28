Nesibe Aydın, Antalya'da rahat kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 25. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 97-72 mağlup etti..
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nazlı Çisil Güngör, Şeyhmus Melek
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 29, Yağmur Yıldız 6, Fitzgerald 15, Wells 14, İlknur Dumlu 6, Helin Boybeyi 2
Nesibe Aydın: Hempe 16, Feride Şevval Akalan 10, Thomas 19, Duygu Özen 4, Gülşah Duman Bıçakçı 10, Derin Yaya 20, İlayda Güner 13, Elif Emirtekin 5, Elif Çayır, Beylem İlba
1. Periyot: 21-30
Devre: 35-51
3. Periyot: 53-75
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nazlı Çisil Güngör, Şeyhmus Melek
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 29, Yağmur Yıldız 6, Fitzgerald 15, Wells 14, İlknur Dumlu 6, Helin Boybeyi 2
Nesibe Aydın: Hempe 16, Feride Şevval Akalan 10, Thomas 19, Duygu Özen 4, Gülşah Duman Bıçakçı 10, Derin Yaya 20, İlayda Güner 13, Elif Emirtekin 5, Elif Çayır, Beylem İlba
1. Periyot: 21-30
Devre: 35-51
3. Periyot: 53-75
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