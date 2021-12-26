Necati Erkmen: 'Hedeflerimizi yakaladık'

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Necati Erkmen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son 5 müsabakasında 12 gol atıp 10 gol yiyen, yukarıyı hedefleyen bir rakibe karşı oynadık. Golle başladılar. Geriye düştükten sonra karakter gösterdik. Oyunda hakimiyet kurduk ve ilk yarıyı 1-1 bitirdik." diye konuştu.



İkinci yarıdaki değişikliklerin ardından oyundaki üstünlüklerinin sürdüğünü aktaran Erkmen, "Değişiklikler neticesinde ön bölge oyuncularımızın attığı golle öne geçtik. Müsabakanın son bölümünde kaçırdığımız goller vardı. Üçüncü golü bulsaydık daha farklı olabilirdi. Ama rakibimizin özellikle son haftalarda oyunun sonlarındaki gol ya da gollerini de daha önce oyuncularımızla paylaşmıştık. Dolayısıyla oyunu iyi tuttuk ve müsabakayı 2-1 kazandık." ifadelerini kullandı.



Maçın son dakikasına kadar mücadele ettiklerini belirten Erkmen, şunları kaydetti:



"Ligin ilk yarısı itibarıyla şu an hedeflediğimizi yakalamış bulunmaktayız. 36 puanla ikinciyiz. İkinci devre 10 maçımızı bu seyircimizin önünde oynayacağız. İki maçımız da Ankara takımlarının sahasında olacak. Yani 12 maçımızı Ankara'da oynayacağız. İkinci yarı da hedeflediğimizi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız."



Taner Taşkın'ın açıklamaları



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.



Oyuncularının ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Taşkın, "Sahada 90 dakika boyunca mücadele eden bir takım vardı. Oyuncularımdan son derece memnunum. Geldiğimiz günden beri çok ciddi puanlar topladık. 19 puanla ikinci devreye giriş yapacağız. Tabii gönül isterdi buradan puan ya da puanlarla dönelim." diye konuştu.



"Bizim çok basit gol yeme sorunumuz var." diyen Taşkın, şunları söyledi:



"Bunu bir türlü aşamadık. İkinci devre defans bölgemize makyaj yapıp daha güvenli, daha iyi bir takım haline geleceğiz. Oyun kalitesi ve mücadelemizle bugün mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyun olarak daha üstün olduğumuzu düşünüyorum. Soyunma odasında oyunculara teşekkür ettim. Çok centilmence bir maç oldu. Maçın hakemi de iyi bir oyun yönetti. Ankara'ya yakışan bir derbi oldu. İkinci devreye inşallah daha inançlı ve dirayetli gireceğiz. MKE Ankaragücü'ne de şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."





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