NBA takımlarının LaMelo ve RJ'i izlemesi yasak!

NBA lig ofisi, ekiplere, öngörülen 2020'nin en iyi 10 draft seçimi arasında yer alacakları tahmin edilen LaMelo Ball ve RJ Hampton'ı içeren antrenmanlara scout göndermelerine izin verilmediğini bildirdi.



SCOUTLARA İZİN VERİLMEDİ!



Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'ndeki (NBL) New Zealand Breakers ekibinin, Memphis Grizzlies ve Oklahoma City Thunder'a karşı oynayacakları hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptıkları gezinin bir parçası olarak, NBA takımlarından temsilcilerin bu hafta Memphis ve Oklahoma City'deki antrenmanlara katılmaları bekleniyordu.



Takımlara, Pazar öğleden sonra, NBA scoutlarının Hampton ve Breakers antrenmanlarını izlemelerine izin verilmediğini, ligin geri kalanıyla ilgili kesin bir karar alınmadığı için daha fazla açıklama için görüşmek üzere toplanabileceğini bildirdi.



YASAK SADECE ABD'DE GEÇERLİ



Geçtiğimiz gün, Hampton'ı scout etmek amacıyla Memphis'e giden NBA takımları temsilcilerinin, antrenmanlara alınmadığı açıklandı.



Ball, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki en iyi lig olan NBL'deki Illawarra Hawks forması giyiyor. Ball ve Hampton gençlerinin ikisi de ABD'li. Yasak sadece ABD'de geçerli.



Yasak, NBA'in iletişim yasağı kurallarının farklı yorumlanmasından kaynaklanıyor. Bu da ekiplerin resmi maçlarda, seçilen kolej antrenmanlarında ve sadece uluslararası oyuncuları içeren uluslararası antrenmanlarda yer alan oyuncularla temas kurmasını yasaklıyor. Ball ve Hampton şu anda Draft için uygun görülmüyor, sebebi ise 2020 Draftı için lig ofisine henüz resmi olarak ilan etmemeleri.



GEÇMİŞTE BİR SORUN OLMUYORDU



NBA'in iletişim yasağı kuralları en son Haziran 2017'de güncellenmişti.



Geçmişte, NBA takımları Amerikalı yetenekleri (Brandon Jennings, Emmanuel Mudiay, Terrance Ferguson ve Brian Bowen gibi) uluslararası maçlarda oynarken scout etme niyetinde olduklarında, bu noktalara uçarak, lig ofisine danışmadan katılıyorlardı. Breakers'ın ABD turnesi, 30 takımın tümüne, bir NBA arenasında Hampton'taki ilk beş Draft seçimi arasına girebilecek bir oyuncuyu değerlendirmek için eşsiz bir fırsat sunduğundan, bu konu daha dikkat çeken bir hal aldı.



BAŞKA BİR ÜLKEDE OYNADIKLARINDAN, UYGUNLAR



NBA, kendilerini NBA Draftı için uygun hale getirmeyi seçen adaylar için ilk giriş listesini yayınladığında, LaMelo Ball ve RJ Hampton'ın isimleri, erken giriş tarihinden önce lig ofisine bir mektup gönderip göndermemelerine bağlı olmaksızın, orada olacak.



Bunun nedeni, bu genç oyuncuların lig kurallarına göre 1 Ocak 2020'den önce NBA dışındaki bir ligdeki takımla profesyonel basketbol sözleşmeleri imzalamaları ve 2020 Draftında seçilmek için "uygun olmaları".



