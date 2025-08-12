12 Ağustos
NBA scout'ından Luka Doncic yorumu: "MVP'yi kafasına koymuş"

Tecrübeli bir NBA scout'ı, Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic'in 2025–26 sezonuna damga vurabileceğini ve MVP ödülünü kazanabileceğini öngörüyor.

NBA scout'ından Luka Doncic yorumu: 'MVP'yi kafasına koymuş'
Tecrübeli bir NBA scout'ı, Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic'in 2025–26 sezonuna damga vurabileceğini ve MVP ödülünü kazanabileceğini öngörüyor.

DallasHoopsJournal.com'a konuşan scout, Doncic'in formunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Harika görünüyor. Daha hızlı, daha patlayıcı. İnsanların yanından çok daha kolay geçiyor. Bence kafasına koymuş, gelecek sezon hem MVP'yi hem de sayı krallığını alacak. Dallas'ın onu neredeyse kilo üzerinden eleştirmesinin intikamını almak istiyor."


26 yaşındaki Sloven yıldız, bu noktaya gelmek için yoğun bir yaz programı geçirdi. Hırvatistan'da uzun süreli antrenörü Anze Macek ve fizyoterapist Javier Barrio ile çalışarak kuvvet, çeviklik ve durma becerilerini geliştirecek eksantrik kuvvet üzerine odaklandı.

Offseason sürecinde gluten ve şekerden düşük, aralıklı oruç içeren bir diyet uyguladı; günlük yaklaşık 250 gram protein aldı. Sabahları, ilk öğününden önce 90 dakikalık aç karnına antrenman yaptı.

Lakers'ın 2024–25 sezonunu hayal kırıklığıyla kapatmasının ardından Madrid'de kapsamlı bir vücut taramasından geçti. Kan tahlilleri, hareket analizleri ve kuvvet platformu testleri sonucunda kişisel bir gelişim programı hazırlandı.

Mayıs ayında bir ay boyunca basketboldan tamamen uzak durarak eklemlerini zorlamadan yan hareket kabiliyetini korumak için pickleball ve padel gibi düşük etkili sporlara yöneldi. Amaç, daha sağlıklı ve patlayıcı bir şekilde sahalara dönmekti.

Men's Health'e verdiği röportajda, "Görsel olarak tüm vücudum çok daha iyi görünüyor" diyen Doncic, bu değişimin onu daha da motive ettiğini belirtti. İlhamını Michael Jordan, Kobe Bryant ve Dirk Nowitzki gibi sezon arası çalışmalarına büyük önem veren efsanelerden aldığını söyledi.

Barrio, Doncic'in daha ince bir fiziğe sahip olmasına rağmen düşük ağırlık merkezi ve kuvveti sayesinde hâlâ kolayca yerinden oynatılamadığını vurguladı. Doncic ise atletizmin sadece sıçrama değil, denge ve kontrol ile de ilgili olduğunu ifade etti.

Hazırlık sürecini durma ve yan hareket kabiliyetini geliştirecek özel saha antrenmanlarıyla tamamlayan Doncic, bu çalışmaların oyun kurma ve skor verimliliğini artıracağına inanıyor.

Sezon öncesi kampına katılmadan önce Slovenya Milli Takımı ile EuroBasket 2025'e hazırlanan yıldız oyuncu, yeni kondisyonunu burada sergileyecek.

