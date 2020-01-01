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NBA'in 2020-21 sezonu çaylak beşleri belli oldu!

NBA, 2020-21 sezonu için çaylak beşlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, 2020-21 sezonu için çaylak beşlerini açıkladı.

Çaylak ilk beş kadrosunda, Charlotte Hornets'tan geçtiğimiz Çarşamba günü Yılın Çaylağı seçilen LaMelo Ball'un yanı sıra, Minnesota Timberwolves'dan Anthony Edwards, Sacramento Kings'den Tyrese Haliburton, Detroit Pistons'tan Saddiq Bey ve Houston Rockets'tan Jae'Sean Tate yer aldı.

İkinci beş kadrosunu ise New York Knicks'ten Immanuel Quickley, Memphis Grizzlies'den Desmond Bane, Pistons'dan Isaiah Stewart, Cleveland Cavaliers'tan Isaac Okoro ve Chicago Bulls'dan Patrick Williams oluşturdu.


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