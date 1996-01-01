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NBA, Finallere çıkacak takımlara ekstra konuk izni verecek

NBA'in, Finallere yükselen takımların üç personel ve 12 takım personeli konuklarını Orlando bubble'ına getirmesine izin vereceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Finallere yükselen takımların üç personel ve 12 takım personeli konuklarını Orlando bubble'ına getirmesine izin vereceği açıklandı.

Bu, personel başına ortalama dört misafir anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta Doğu ve Batı Konferansı Finalleri ile birlikte NBA koçlarının ve personelinin bubble içinde misafir getirmesine izin verildiği açıklanmıştı.

Bu durum, Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone'un, koçların daha önce aile üyelerini oyuncular gibi yanlarında bulundurmalarına izin verilmemesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmesinden sonra gerçekleşmişti.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, fazladan personel ve personel misafirlerinin yanı sıra NBA, Final serisindeki takım için kampüs dışı konuklara 40 koltuk (takım başına 20) ayırıyor.

Her oyuncunun, aile, uzun süreli arkadaşlar, menajerler veya temsilciler dahil olmak üzere maç başına iki misafir davet etmesine izin veriliyor.


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