NBA'in Ekim ve Kasım ayları için verilen bireysel ödüllerinin sahipleri belli oldu.



Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum, Ekim ve Kasım ayları için NBA'de Ayın Oyuncusu ödülünün sahibi oldular.



Gilgeous-Alexander, Thunder'ın 15-4'lük serisinde ortalama 29,8 sayı, 5,3 ribaund ve 6,6 asist kaydederken, Tatum, Celtics'in 16-3'le kapattığı süreçte ortalama 28,7 sayı, 8,5 ribaund ve 5,8 asist ile oynadı.



Philadelphia 76ers'tan Jared McCain ve Memphis Grizzlies'tan Jaylen Wells, NBA'in Ayın Çaylağı ödülünü kazanan isimlerdi. McCain maç başına ortalama 16,0 sayı ve 2,6 asist üretirken, Wells ise 12,2 sayı ve 3,3 ribaund ile oynadı.



Houston Rockets'tan Ime Udoka ve Cleveland Cavaliers'tan Kenny Atkinson, NBA'de Ayın Koçu ödüllerini kazandılar. Udoka, ikinci sezonunda Rockets'ı 14-6'lık bir dereceye taşırken, geçtiğimiz yaz işe alınan Atkinson ise Cavaliers'a 17-3'lük derecesinde liderlik etti.



Son olarak, Atlanta Hawks'tan Dyson Daniels ve San Antonio Spurs'ten Victor Wembanyama, NBA'de Ayın Savunmacısı ödülüne layık görülen isimlerdi.



Daniels maç başına 3.0 top çalma ve lig lideri 6.7 top çelme istatistikleri ile ödülün sahibi olurken, Wembanyama maç başına 3.6 blok ile NBA'de lig lideri oldu.



