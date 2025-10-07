NBA başkanı Adam Silver, lig yönetiminin Kawhi Leonard ve Los Angeles Clippers ile ilgili sürmekte olan maaş sınırı ihlali soruşturmasına rağmen All-Star maçını taşımayı düşünmediğini açıkladı.Silver, "All-Star maçının taşınması kesinlikle gündemimizde değil," dedi ve organizasyon hazırlıklarının "devam eden soruşturmadan tamamen bağımsız olarak sürdüğünü" vurguladı.NBA, geçen ay gazeteci Pablo Torre'nin haberinin ardından Clippers'a yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Haberde, Leonard ile California merkezli çevre odaklı yatırım şirketi Aspiration Fund Adviser LLC arasında imzalanan 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması gündeme getirilmişti. Şirket, bu yıl iflas başvurusunda bulunmuştu.Clippers sahibi Steve Ballmer, Aspiration'a 50 milyon dolarlık yatırım yaparken, şirket ve takım arasında Eylül 2021'de 300 milyon dolarlık bir ortaklık anlaşması duyurulmuştu.NBA, maaş sınırı kurallarının ihlal edilmesi durumunda 7.5 milyon dolara kadar para cezası, sözleşme iptalleri ve gelecekteki draft haklarının kaybı gibi ağır yaptırımlar uygulayabiliyor.Ancak Silver, Intuit Dome'daki All-Star organizasyonunun etkilenmeyeceğini belirtti.All-Star maçı, bu sezon yeniden NBA yayıncılığına dönen NBC tarafından 15 Şubat'ta yayımlanacak. Bu yıl etkinlikte yeni bir format denenmesi ve ABD takımı ile uluslararası karmanın karşı karşıya gelmesi bekleniyor.NBA, Ocak 2024'te 2026 All-Star organizasyonunun Intuit Dome'da yapılacağını açıklamıştı. 2024-25 sezonunda açılan salon, 2028 Los Angeles Olimpiyatları basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacak.