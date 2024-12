NBA'in, 2025'te iki hazırlık maçla Çin ile işbirliği yapmaya geri döneceği bildirildi.



The Associated Press'e göre NBA, başkan Adam Silver'ın Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestocuları destekleyen tweetler atan Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'ye ceza vermemesi nedeniyle lig ile arasındaki ilişkileri beş sene boyunca fiilen yasaklamış olan Çin'de, tekrar hazırlık maçları oynamak için bir anlaşma yaptı.



The Associated Press'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kişi, NBA veya Çin yetkililerinin konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmaması nedeniyle, yakında bir anlaşmanın duyurulacağını söyledi.



Brooklyn Nets ve Phoenix Suns'in 10 Ekim 2025'te ve iki gün sonrasında Çin'in kumar merkezi Makao'da oynayacaklarını söyleyen kişi, 2026'da Çin'de iki hazırlık maçının daha düzenlenmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.



Takımların, Makao'daki Las Vegas Sands Corp.'a ait olan Venetian Arena'da oynayacağı kaydedildi. Nets ekibinin sahibi Jose Tsai, Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın başkanlığını yapıyor.