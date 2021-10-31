Napoli tek golle seriyi sürdürdü!

İtalya Serie A'da Napoli deplasmanda Salernitana'yı tek golle mağlup etti. İşte Salernitane - Napoli mücadelesinin tüm detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli tek golle seriyi sürdürdü!
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31 Ekim 2021 22:11
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Salernitana deplasmanına konuk oldu.

Ligin 11. haftasında oynanan mücadelede Napoli sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Zielinski kaydetti.

Öte yandan Salernitana'da Kastanos 69. dakikada, Napoli'de ise Koulibaly 76. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu sonucun ardından Napoli, ligdeki yenilmezlik serisi sürdürdü ve puanını 31'e yükseltti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Napoli kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Salernitana ise Lazio deplasmanına konuk olacak.


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