İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Salernitana deplasmanına konuk oldu.



Ligin 11. haftasında oynanan mücadelede Napoli sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Zielinski kaydetti.



Öte yandan Salernitana'da Kastanos 69. dakikada, Napoli'de ise Koulibaly 76. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.



Bu sonucun ardından Napoli, ligdeki yenilmezlik serisi sürdürdü ve puanını 31'e yükseltti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Napoli kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Salernitana ise Lazio deplasmanına konuk olacak.





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