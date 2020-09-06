Napoli, Cengiz zora girince yeni hedefini belirledi

Napoli, Cengiz Ünder transferinin zora girmesi sonrası gözünü Fiorentinalı Chiesa'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Napoli, Cengiz zora girince yeni hedefini belirledi
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06 Eylül 2020 19:29
Napoli, Fiorentina'nın genç kanat oyuncusu Chiesa için harekete geçebilir. İtalyan ekibi, Koulibaly ve Milik'i sattıktan sonra Fiorentina'ya bir teklif yapmayı planlıyor.

Transfer pazarının en çok ilgi gören isimlerinden olan Chiesa için Fiorentina 60 milyon avro civarında bir gelir bekliyor.

Napoli'nin planları arasında, santrafor arayışında olduğu bilinen Fiorentina'ya Petagna'yı önermek de yer alıyor.

Milik'i Roma'ya göndererek Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, bu transferde ilerleme kaydedemedi ve şimdilik bu planlar rafa kalkmış görünüyor.



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