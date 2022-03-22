Nadal sakatlığı nedeniyle bir ay yok!

Dünya 3 numarası Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nadal sakatlığı nedeniyle bir ay yok!
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22 Mart 2022 18:10
Tek erkekler dünya 3 numarası Rafael Nadal, kaburgasındaki sakatlık nedeniyle kortlardan 4-6 hafta uzak kalacak.

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren Nadal'ın, maç sırasında sakatlandığı ortaya çıktı.

ABD'li Taylor Fritz'e 2-0 yenildiği karşılaşma sırasında nefes alma problemi yaşayan ve maçı zorlanarak tamamlayan 35 yaşındaki tenisçinin, İspanya dönüşü doktor kontrolünde kaburgasında stres kırığı tespit edildi.

İspanya basınına konuşan Nadal, "Tedavim 4-6 hafta sürecek. Bu, iyi bir haber değil ve ben de beklemiyordum. Yıkılmış durumdayım çünkü çok iyi bir sezon başlangıcının ardından bu yılın çok iyi geçeceğini sanmıştım. Ama mücadelemi bırakmayacağım. Sabırla iyileşmeyi bekleyeceğim ve çok çalışarak açığı kapatacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki 21 grand slam şampiyonluğunun 13'ünü Fransa Açık'ta kazanan Nadal'ın, bu yıl 22 Mayıs'ta başlayacak organizasyona kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.

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