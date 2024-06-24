Nacho Fernandez, Suudi Arabistan yolcusu!

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez, İspanyol devine veda etmeye hazırlanıyor.



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, Nacho Fernandez ile anlaşma sağladı.



34 yaşındaki savunma oyuncusunun Al Qadsiah için sağlık kontrollerinden de geçtiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.



23 YIL SONRA AYRILACAK



Nacho Fernandez'in Real Madrid'e olan saygısından dolayı Avrupa'dan gelen teklifleri kabul etmediği ifade edildi.



Real Madrid altyapısından yetişen Nacho Fernandez, transferinin resmiyet kazanması durumunda 23 yıl sonra İspanyol devinden ayrılmış olacak.



Real Madrid forması altında 364 maçta sahaya çıkan Nacho Fernandez, 16 gol attı ve 10 asist yaptı. İspanyol futbolcu, takımın II B Takımı olan Real Madrid Castilla'da ise 111 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.





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