Mustafa Dalcı: 'Rakibin tecrübesi, yeteneği ortaya çıktı'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, "İkinci devre rakip takımın tecrübesi, yeteneği çok bariz ortaya çıktı." dedi.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Hafta içi duran top organizasyonu çok çalışmıştık. Çalıştığımız bir pozisyondan golü bulmak tabii ki önemli. Golden sonra da aslında ikinci bölge savunması yapıp, özellikle Barış'ın çabukluğunu kullanarak hızlı hücumlar yapmayı düşünüyorduk. Golden sonra 3-4 kez bunu yakaladık ama finalde sıkıntı yaşadık. Oraları daha efektif kullanabilseydik 2-0 olabilirdi. Karşımızdaki ekip çok tecrübeli bir takım. Bu şekilde yakaladığınızda skoru mutlaka iki farka taşımanız gerekiyor. İkinci devre rakip takımın tecrübesi, yeteneği çok bariz ortaya çıktı."



Genç futbolculardan kurulu bir takım olduklarına işaret eden Dalcı, "Genç oyuncularımızın mücadelesi tabii ki göz ardı edilemez ama bunun içerisine tecrübeyi, yeteneği koyabilmek lazım. Buralarda eksiklerimiz var, olayın farkındayız. İkinci yarıda transfer yasağının kalkmasıyla mutlaka güçlü bir takım yapacağız. Devre arasına kadar kalan bu maçlarda mutlaka puanlar almak lazım. Çünkü ikinci yarı buna çok ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.





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