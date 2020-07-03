Muslera'dan Okan Kocuk'a tam destek

Sakatlığı olduğu halde Florya'daki son idmana katılan Fernando Muslera, yerine forma giyen Okan Kocuk'a destek verdi.
24 yaşındaki file bekçisiyle görüşen Uruguaylı eldiven, "Gayet iyi görünüyorsun. Ama heyecanını yenmek zorundasın. Biraz daha soğukkanlı olabilirsen, hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Sıkı çalışmaya devam et" sözleriyle takım arkadaşını motive etmeye çalıştı.
24 yaşındaki file bekçisiyle görüşen Uruguaylı eldiven, "Gayet iyi görünüyorsun. Ama heyecanını yenmek zorundasın. Biraz daha soğukkanlı olabilirsen, hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Sıkı çalışmaya devam et" sözleriyle takım arkadaşını motive etmeye çalıştı.