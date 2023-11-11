Muslera ve Icardi, Hatayspor'a karşı oynayacak mı?

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin sahada yer alıp almayacakları belli oldu.
MAURO ICARDI
Büyük bir fedakarlık örneği gösteren ve 4 maçtır iğneyle sahaya çıkan Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Hatay deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Bayern maçında ağrısı nedeniyle son bölümde kenara gelen Arjantinli golcünün yine bir fedakarlığa imza atacağı belirtildi.
FERNANDO MUSLERA
Icardi gibi yine iğne ile Bayern Münih maçında oynayan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın da Hatayspor karşısında kalesindeki yerini alacağı bildirildi.
MAURO ICARDI
Büyük bir fedakarlık örneği gösteren ve 4 maçtır iğneyle sahaya çıkan Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Hatay deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Bayern maçında ağrısı nedeniyle son bölümde kenara gelen Arjantinli golcünün yine bir fedakarlığa imza atacağı belirtildi.
FERNANDO MUSLERA
Icardi gibi yine iğne ile Bayern Münih maçında oynayan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın da Hatayspor karşısında kalesindeki yerini alacağı bildirildi.