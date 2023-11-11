Muslera ve Icardi, Hatayspor'a karşı oynayacak mı?

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Fernando Muslera'nın sağlık durumları belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Muslera ve Icardi, Hatayspor'a karşı oynayacak mı?
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11 Kasım 2023 10:11
Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin sahada yer alıp almayacakları belli oldu.

MAURO ICARDI

Büyük bir fedakarlık örneği gösteren ve 4 maçtır iğneyle sahaya çıkan Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Hatay deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Bayern maçında ağrısı nedeniyle son bölümde kenara gelen Arjantinli golcünün yine bir fedakarlığa imza atacağı belirtildi.

FERNANDO MUSLERA

Icardi gibi yine iğne ile Bayern Münih maçında oynayan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın da Hatayspor karşısında kalesindeki yerini alacağı bildirildi.

 
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