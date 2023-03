Murat Özbostan: 'Icardi'yi göldege bıraktı'

Sabah Spor yazarı Murat Özbostan, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini değerlendirdi.



İşte Özbostan'ın Galatasaray ile ilgili kaleme aldığı yazısı: "Galatasaray'ın bomba transferi Nicolo Zaniolo, 'Mauro Icardi'yi gölgede bıraktı' desek yanlış olmaz. Her gün İtalya'da haber, Avrupa'da manşet oluyor 23 yaşında bir genç yıldızın, bu kadar popüler olması ilginç. Galatasaray'da daha resmi bir maçta forma giymeden 35 milyon Euro'ya (serbest kalma bedeli) her gün İtalya'da bir takıma transfer oluyor. Sezon sonu ne olur bilinmez ama Icardi bile bu kadar konuşulmadı. Galatasaray'a faydalı olacak mı bunu maçlar başladığı zaman göreceğiz. Taraftarın beklentisi çok büyük. Bilinen tek gerçek bu!"





