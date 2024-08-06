Beşiktaş ve AlKholood, Jackson Muleka transferi için anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan kulübü Al-Kholood, Muleka'yı Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Suudiler, Muleka için Beşiktaş'a 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.
BONSERVİS BEDELİ
Muleka'nın opsiyonunun kullanılması durumunda Beşiktaş, 3.25 milyon Euro daha gelir elde edecek.
PERFORMANSI
Beşiktaş'ın 3.3 milyon euro bedelle Standard Liege'den 2022 yazında transfer ettiği 24 yaşındaki Kongolu forvet, siyah beyazlı formayla çıktığı 79 maçta 15 gol atıp 3 asist yaptı.
Suudi Arabistan kulübü Al-Kholood, Muleka'yı Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Suudiler, Muleka için Beşiktaş'a 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.
BONSERVİS BEDELİ
Muleka'nın opsiyonunun kullanılması durumunda Beşiktaş, 3.25 milyon Euro daha gelir elde edecek.
PERFORMANSI
Beşiktaş'ın 3.3 milyon euro bedelle Standard Liege'den 2022 yazında transfer ettiği 24 yaşındaki Kongolu forvet, siyah beyazlı formayla çıktığı 79 maçta 15 gol atıp 3 asist yaptı.
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