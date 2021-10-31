Muhammet Demir: "Galatasaray'ı zorladığımız anlar oldu"

Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu

Haber; Sporx.com
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Muhammet Demir: 'Galatasaray'ı zorladığımız anlar oldu'
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31 Ekim 2021 22:38
Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti değerlendiren Muhammet Demir "İkinci gol kırılma anı oldu. İkinci golden sonra oyunun içinde kalamadık. Denedik, şanslarımız da vardı. İyi mücadele ettik, Galatasaray'ı zorladığımız anlar da oldu ama bir türlü başarılı olamadık." dedi.

Deplasmanda kazanamamaları hakkında da konuşan Muhammet Demir "Yeni bir takım 14-15 oyuncu gelmiş. İçeride bir arada olabiliyoruz ama dışarıda kopuk kopuktuk. Böyle devam edersek hem sonuca gideriz, hem de deplasman fobimizi sonlandırırız." ifadelerini kullandı.


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