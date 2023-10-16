Muhammed Salah'tan Filistin'e büyük destek

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, İsrail ile savaşan Filistin'e destek verdi. Mısırlı oyuncu, saha içinde de Filistin'e desteğini gösterecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Muhammed Salah'tan Filistin'e büyük destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2023 11:41
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve saldırılar sonrası Filisti'e yardım yapmaya karar verdi.

Mısırlı yıldız, Gazze'deki Filistin halkına yardım amacıyla Mısır Kızılay Vakfı'na çok büyük bir bağışta bulundu. Salah'ın sadece bu bağışla kalmayacağı, önümüzdeki dönemde de hem ayni hem nakdi yardımlar yapacağı öğrenildi.

SAHA İÇİNDE DE 'FİLİSTİN' DİYECEK!

Salah, saha dışında yaptığı yardım dışında Filistin halkına destek olmak için saha içerisinde de aksiyon almaya karar verdi.

Mısırlı oyuncunun Premier Lig'deki bir maç öncesinde, attığı gol sırasında veya maçtan sonra Filistin'e destek olduğunu belirterek bir harekette bulunacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery