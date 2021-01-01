Morey: "Simmons'ın takas süreci 4 yılı alabilir!"

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, Ben Simmons'ın süresiz olarak takımdan ayrıldığına dair çıkan son raporların ardından, bu durum hakkında konuştu.



Morey, Simmons için talipler arasından seçim yapmak için acele etmediğini belirtirken, bu durumun bir süre daha devam edebileceğini açıkladı:



"Şaka yaptığımı düşüneceksiniz ama yapmıyorum; bu süreç dört sene de sürebilir. Joel'in (Embiid) kariyerinin en verimli dönemindeyiz. Bu tek günlük bir sorun değil. Ya Ben Simmons'ın takıma dönmesini bekleyeceğiz ya da kendisini fark yaratacak biriyle takas edeceğiz."



"ZİHİNSEL OLARAK OYNAMAYA HAZIR DEĞİL"



Simmons'ın, 76ers için oynamaya "zihinsel olarak hazır olmadığı" ve ekibin bu gece oynaması planlanan sezondaki ilk iç saha maçında yer almasının beklenmediği kaydedildi.



25 yaşındaki oyuncunun takım personeline sırt ağrıları olduğunusöylediği ve Perşembe günü 76ers'ın antrenman tesisinde kısa bir süre tedavi gördüğü bildirildi.



Avustralyalı oyuncunun, sırt tedavisinden sonra kendisi için planlanmış olan bireysel antrenmanına katılmak adına tıbbi olarak izin almasına rağmen, tesisi terk ettiği ve bir sonraki adımının, takımla son durumunu tartışmak olduğu söylendi.



Morey son olarak, Simmons'ı ortalamanın altında bir takas getirisine razı olmak yerine, kadroda tutmanın ekip için en iyi seçenek olduğunu söyledi.



