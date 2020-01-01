Morey: "Embiid ve Simmons, uzun süre Philadelphia'da olacaklar!"

Philadelphia 76ers'ın basketbol operasyonlarının yeni başkanı Daryl Morey, Ben Simmons ve Joel Embiid'in "uzun süre Philadelphia'da olacağını" söyledi.



76ers, Danny Green ve Seth Curry takasıyla kadrolarının rotasyonel parçalarını geliştirmişti.



Hem Curry hem de Green keskinşutörler olarak gelmişlerdi ve Morey, bu oyuncuların Embiid ve Simmons için en iyi yardımcı oyuncular olabileceğine inanıyor.



The Associated Press'ten Dan Gelston'a göre Morey, bu yıldızların geleceği hakkında cesur bir tahmin yaptı ve onları şutörlerle çevrelemenin başarı için bir reçete olabileceğini belirtti:



"Morey, 'Joel ve Ben buna sahip olduğunda, bu kadroların ne kadar iyi olduğu ve takımların ne kadar iyi oynamış olduğu, gerçekten çılgınlık. Bu gecenin teması buydu. Seth'i kadroya kattık ve onun NBA'deki en iyi şutör olduğunu iddia edebilirsiniz.' demişti.



Morey, Simmons ve Embiid'in 'uzun süre burada olacağını' söyledi."



Sixers, kısaltılan ölü sezonda başka bir anlaşma için zemin hazırlayabilmek adına, maaş boşluğu esnekliğini artırmıştı.



