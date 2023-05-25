Monty Williams'dan Pistons'a ret cevabı!

Phoenix Suns'ın eski koçu Monty Williams'ın, Detroit Pistons'a koçluk yapma fırsatını reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Monty Williams'dan Pistons'a ret cevabı!
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25 Mayıs 2023 12:00
Phoenix Suns'ın eski koçu Monty Williams'ın, Detroit Pistons'a koçluk yapma fırsatını reddettiği bildirildi.

Substack'tan Marc Stein, Pistons'ın başlangıçta Draft lotaryasında 1 numarayı kazanıp Victor Wembanyama'yı seçme şansını yakalaması durumunda Williams'ı kovalamayı planladığını ve sonrasında 5 numaralı seçimi kazanmış olsa da bu planı sürdürmeyi düşündüğünü, ancak Williams'ın bu fırsatı geri çevirmesiyle planın yattığını açıkladı.

Önümüzdeki üç sezon boyunca Suns'dan 20 milyon dolardan fazla alacağı olan Williams'ın, bu sayede bir sonraki koçluk işinde daha seçici davranabilme fırsatı olacak.

Pistons'ın koç arayışlarında adaylarını Kevin Ollie, Jarron Collins ve Charles Lee'ye kadar daralttığı belirtilmişti.

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