Montella: 'Kazanmak istiyoruz'

Vincenzo Montella, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği konusunda, "Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. Sezon başında sakatlığı oldu ama geçen sezona göre daha çok süre almaya başladı. Dünyanın en büyük kulübü. Orada olması ve yetişmesi, çok büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında Montella ile birlikte yer alan Arda Güler, Carlo Ancelotti ile arasında sorun olup olmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum." diye konuştu.