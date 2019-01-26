  •  
    Beşiktaş'ın bu YENİ transferini gören, bilen?
  •  
    Beşiktaş, Q7'nin yerine İtalyan yıldız getiriyor!..
  •  
    Merih Demiral'ı açıkladı! REKOR kıracak transfer
  •  
    "Dün Burak Yılmaz'ın yüzünde gördüm ve..."
  •  
    UEFA resmen duyurdu! Bu listede iki TÜRK var!..

Modeste'den Çin kulübüne sert uyarı!

Çin kulübü Tianjin Quanjian ile olan ihtilafından dolayı transfer yasağı bulunan Modeste, Köln'e transferinin tamamlanması için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gideceğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Modeste'den Çin kulübüne sert uyarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2019 16:56
Eski kulübü Köln'e dönen ancak Çin takımı Tianjin Quanjian ile sözleşmesindeki maadeler yüzünden transfer yasağı alan Anthony Modeste, Köln'de oynamak için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gideceğini açıkladı.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Fransız golcü, ''Tianjin Quanjian, beni futboldan engellemek istiyor. Ben sözleşmemi feshettim. Bana başka bir çözüm yolu bırakmadılar. Eğer 31 Ocak'a kadar beni engellemeye devam ederlerse CAS'a gideceğim ve hakkımı arayacağım. Zamanı geldiğinde Tianjin hakkında anlatacaklarım var.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray, sezon başında Modeste ile ilgilenmiş ancak Çin ekibindeki sözleşme şartları nedeniyle transferden vazgeçmişti. Başkan Mustafa Cengiz, Modeste'yi almaları halinde ciddi bir ceza alabileceklerini belirtmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için