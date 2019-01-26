Modeste'den Çin kulübüne sert uyarı!

Eski kulübü Köln'e dönen ancak Çin takımıile sözleşmesindeki maadeler yüzünden transfer yasağı alan, Köln'de oynamak için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gideceğini açıkladı.Instagram hesabından açıklamada bulunan Fransız golcü, ''Tianjin Quanjian, beni futboldan engellemek istiyor. Ben sözleşmemi feshettim. Bana başka bir çözüm yolu bırakmadılar. Eğer 31 Ocak'a kadar beni engellemeye devam ederlerse CAS'a gideceğim ve hakkımı arayacağım. Zamanı geldiğinde Tianjin hakkında anlatacaklarım var.'' sözlerini kullandı.Galatasaray, sezon başında Modeste ile ilgilenmiş ancak Çin ekibindeki sözleşme şartları nedeniyle transferden vazgeçmişti. Başkan Mustafa Cengiz, Modeste'yi almaları halinde ciddi bir ceza alabileceklerini belirtmişti.